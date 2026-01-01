Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Кармен Награды и номинации фильма Кармен

Награды и номинации фильма Кармен 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983 Каннский кинофестиваль 1983
Технический главный приз
Победитель
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Foreign Language Film
Победитель
Best Foreign Language Film
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Best Score
Номинант
