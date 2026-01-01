Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Пока не наступит ночь Награды и номинации фильма Пока не наступит ночь

Награды и номинации фильма Пока не наступит ночь 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000 Венецианский кинофестиваль 2000
Лучший актер
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Rota Soundtrack Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
