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Мечта Кассандры
Мечта Кассандры, 2007: актеры и роли
Cassandra's Dream
Мечта Кассандры
2007 / США / Великобритания
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Мечта Кассандры, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен
Woody Allen
В ролях
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Эндрю Хауард
Тэмзин Аутуэйт
Tamzin Outhwaite
Марк Амберс
Mark Umbers
Кеннет Эдельсон
Kenneth Edelson
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