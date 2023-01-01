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Мечта Кассандры Мечта Кассандры
Киноафиша Фильмы Мечта Кассандры Мечта Кассандры, 2007: актеры и роли
Cassandra's Dream Мечта Кассандры 2007 / США / Великобритания
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мечта Кассандры, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Хейли Этвелл Хейли Этвелл Hayley Atwell Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Эндрю Хауард Тэмзин Аутуэйт Tamzin Outhwaite Марк Амберс Mark Umbers Кеннет Эдельсон Kenneth Edelson
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