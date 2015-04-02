Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Переводчица Переводчица
Киноафиша Фильмы Переводчица Отзывы о фильме «Переводчица»
The Interpreter Переводчица 2005 / Великобритания / США / Франция
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Переводчица»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Николь Кидман услышала голос. Голос сказал, что погибнет один очень известный человек. Впрочем, это была всего лишь игра. Правда, несколько игроков были предназначены к смерти. И они умерли… Фильм Сиднея Поллака «Переводчица» гораздо более многомерен, чем может показаться, хотя простым он не кажется с самого начала. Недаром над ним работал едва ли не весь цвет голливудского сценарного цеха: Чарльз Рэндольф («Жизнь Дэвида Гейла»), Скотт Фрэнк («Особое мнение»), Стивен Заилян («Список…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Димчик 2 апреля 2015, 12:51
Даа...Давно такого кино я не видел что называется сделанно в лучших традициях так что всем кому надоело безмозглое стрелялово и махалово ОЧЕНЬ рекомендую сходить ...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алиса 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (CommBelga, 28/07/2005 - 13:43:21):А я надеялась что Кидман пристрелит этого старого негра - Учителя в бункере, который отсиживался).



я наоборот надеялась, чтобы она его не пристрелила, было бы не честно, а так он отсидит в какой-нибудь тюрьме, получит там по свои заслугам, вообще конец жизни приведет в мучениях и в сожалениях, хотя думаю, что он сам себя бы как-нибудь постарался бы убить, что ему мучаться на старости лет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Twilight 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Зануда от 03/08/2005 - 10:48:14




Цитата (Зануда, 03/08/2005 - 10:48:14):Во-первых он идет не 100 минут, как указано здесь, а около 2,5 часов

Может в этом кинотеатре рекламные паузы были?

Цитата (Зануда, 03/08/2005 - 10:48:14):Редкое занудство и тягомотина

Отзывы разные важны, отзывы разные нужны! Конечно же работа сценариста не дотягивает до уровня... ну не знаю кого, но когда после сеанса выходишь✊ ✊ , но и не полнейший же отстой?

А ещё меня весь фильм интерисовал вопрос. В Интервью Кидман говорила, что ей было крайне неприятно целоваться с Пенном, потому что от него куревом пахнет. А в фильме я ни одного их поцелуя не видела! Почему всё вырезали? Кидман так перекосило, что решили эти кадры не показывать или это просто было излишне, решили оставить просто дружбу и всё✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ПАРАсюк 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, т.к. страны такой не существует, то понятное дело, что вокруг фильма не разыгрались такие дебаты, как обычно любят устраивать.

А Николь сыграла замечательно, мой парень просто сидел разинув рот, мне даже не по себе стало… но потом отыгралась на нем – весь день про Шона Пена ему уши прожужжала, хотя и не нравится мне этот актер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Стэн 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 13/08/2005 - 01:52:09):Пусть всё немного запутанно и недосказано, но на то есть мы - зрителя



Поэтому-то фильм большинству и не понравился, т.к. "зрители" у нас не любят шевелить мозгами, а им только всё готовое подавай!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши