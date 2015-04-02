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Николь Кидман услышала голос. Голос сказал, что погибнет один очень известный человек. Впрочем, это была всего лишь игра. Правда, несколько игроков были предназначены к смерти. И они умерли… Фильм Сиднея Поллака «Переводчица» гораздо более многомерен, чем может показаться, хотя простым он не кажется с самого начала. Недаром над ним работал едва ли не весь цвет голливудского сценарного цеха: Чарльз Рэндольф («Жизнь Дэвида Гейла»), Скотт Фрэнк («Особое мнение»), Стивен Заилян («Список…