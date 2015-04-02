Николь Кидман услышала голос. Голос сказал, что погибнет один очень известный человек. Впрочем, это была всего лишь игра. Правда, несколько игроков были предназначены к смерти. И они умерли… Фильм Сиднея Поллака «Переводчица» гораздо более многомерен, чем может показаться, хотя простым он не кажется с самого начала. Недаром над ним работал едва ли не весь цвет голливудского сценарного цеха: Чарльз Рэндольф («Жизнь Дэвида Гейла»), Скотт Фрэнк («Особое мнение»), Стивен Заилян («Список…
я наоборот надеялась, чтобы она его не пристрелила, было бы не честно, а так он отсидит в какой-нибудь тюрьме, получит там по свои заслугам, вообще конец жизни приведет в мучениях и в сожалениях, хотя думаю, что он сам себя бы как-нибудь постарался бы убить, что ему мучаться на старости лет.
Цитата (Зануда, 03/08/2005 - 10:48:14):Во-первых он идет не 100 минут, как указано здесь, а около 2,5 часов
Может в этом кинотеатре рекламные паузы были?
Цитата (Зануда, 03/08/2005 - 10:48:14):Редкое занудство и тягомотина
Отзывы разные важны, отзывы разные нужны! Конечно же работа сценариста не дотягивает до уровня... ну не знаю кого, но когда после сеанса выходишь✊ ✊ , но и не полнейший же отстой?
А ещё меня весь фильм интерисовал вопрос. В Интервью Кидман говорила, что ей было крайне неприятно целоваться с Пенном, потому что от него куревом пахнет. А в фильме я ни одного их поцелуя не видела! Почему всё вырезали? Кидман так перекосило, что решили эти кадры не показывать или это просто было излишне, решили оставить просто дружбу и всё✊
А Николь сыграла замечательно, мой парень просто сидел разинув рот, мне даже не по себе стало… но потом отыгралась на нем – весь день про Шона Пена ему уши прожужжала, хотя и не нравится мне этот актер.
Поэтому-то фильм большинству и не понравился, т.к. "зрители" у нас не любят шевелить мозгами, а им только всё готовое подавай!
Авторизация по e-mail