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Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава"
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Переводчица
Переводчица, 2005: актеры и роли
The Interpreter
Переводчица
2005 / Великобритания / США / Франция
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Переводчица, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак
Sydney Pollack
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Шон Пенн
Sean Penn
Антонио Сайян
Иван Атталь
Yvan Attal
Линн Дерагон
Lynne Deragon
Дана Эскельсон
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Эрик Кинлейсайд
Эдриэн Мартинес
Adrian Martinez
Билл Ричардс
Bill Richards
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