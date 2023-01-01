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Переводчица Переводчица
Киноафиша Фильмы Переводчица Переводчица, 2005: актеры и роли
The Interpreter Переводчица 2005 / Великобритания / США / Франция
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Переводчица, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Антонио Сайян Иван Атталь Иван Атталь Yvan Attal Линн Дерагон Lynne Deragon Дана Эскельсон Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Эрик Кинлейсайд Эдриэн Мартинес Adrian Martinez Билл Ричардс Bill Richards Цай Чинь Цай Чинь Tsai Chin
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