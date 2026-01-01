Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Мулан
Награды и номинации мультфильма Мулан
Награды и номинации мультфильма Мулан 1998
Оскар 1999
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая песня
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
