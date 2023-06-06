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Мулан
Отзывы о мультфильме «Мулан»
Mulan
Мулан
1998 / США
8.3
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Владимир
6 июня 2023, 15:44
Оценка
Дочке очень нравится этот мультик, частенько просит поставить его на телевизоре, посмотреть с подружками. Мультфильм далеко не новый, но всё также привлекает внимание своей целевой аудитории. Да и честно признаться, этот мультик намного лучше, чем то, что показывают детям в кинотеатрах сейчас
6 июня 2023, 15:44
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