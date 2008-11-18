Банзай, режиссер!
– 13-й том сочинений Такеши Китано.Эпический трэш-фарс.Третий комедийный фильм-хэппэнинг Такеши Китано. Масштабная, беспредельная и разухабистая, насыщенная спецэффектами пародия на собственное режиссерское творчество и телекарьеру; на приевшиеся азиатские имиджи-стереотипы в мировой культуре, на поддоставшие популярные сюжеты и киноформы. Виртуозная клюква. Суп и алкогольный коктейль в одном флаконе от пожилого и талантливого японского парализованного клоуна, жонглирующего семью чудесными жанрами одновременно. Китано упорно, входя в ту же воду доказывет, что его чувство юмора универсально, а талант в его возрасте смешивается с самоироничным живительным шоу-маразмом естественным человечным способом.
