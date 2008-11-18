Меню
Банзай, режиссер! - трейлер
Банзай, режиссер!. Трейлер

Банзай, режиссер!. Трейлер

Дата публикации: 18 ноября 2008
Банзай, режиссер! – 13-й том сочинений Такеши Китано.Эпический трэш-фарс.Третий комедийный фильм-хэппэнинг Такеши Китано. Масштабная, беспредельная и разухабистая, насыщенная спецэффектами пародия на собственное режиссерское творчество и телекарьеру; на приевшиеся азиатские имиджи-стереотипы в мировой культуре, на поддоставшие популярные сюжеты и киноформы. Виртуозная клюква. Суп и алкогольный коктейль в одном флаконе от пожилого и талантливого японского парализованного клоуна, жонглирующего семью чудесными жанрами одновременно. Китано упорно, входя в ту же воду доказывет, что его чувство юмора универсально, а талант в его возрасте смешивается с самоироничным живительным шоу-маразмом естественным человечным способом.
6.4 Банзай, режиссер!
Банзай, режиссер! комедия, драма, 2007, Япония
