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Элегия жизни. Ростропович. Вишневская
Киноафиша Фильмы Элегия жизни. Ростропович. Вишневская Элегия жизни. Ростропович. Вишневская, 2006: актеры и роли
Elegy of Life: Rostropovich, Vishnevskaya Элегия жизни. Ростропович. Вишневская 2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Элегия жизни. Ростропович. Вишневская, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров Александр Сокуров Alexander Sokurov
В ролях
Мстислав Ростропович Галина Вишневская
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