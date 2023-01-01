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Руины Руины
Киноафиша Фильмы Руины Руины, 2008: актеры и роли
The Ruins Руины 2008 / США
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Руины, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Картер Смит Carter Smith
В ролях
Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Шон Эшмор Шон Эшмор Shawn Ashmore Лора Рэмси Джо Андерсон Джо Андерсон Joe Anderson Димитри Бавеас Серджио Калдерон Бар Пали Бар Пали Bar Paly Джесси Рамирес Jesse Ramirez
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