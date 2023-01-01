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Руины
Руины, 2008: актеры и роли
The Ruins
Руины
2008 / США
Трейлер
7.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Руины, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Картер Смит
Carter Smith
В ролях
Джонатан Такер
Jonathan Tucker
Джена Мэлоун
Jena Malone
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Лора Рэмси
Джо Андерсон
Joe Anderson
Димитри Бавеас
Серджио Калдерон
Бар Пали
Bar Paly
Джесси Рамирес
Jesse Ramirez
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