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Пианистка
Пианистка, 2001: актеры и роли
La Pianiste / The Piano Teacher
Пианистка
2001 / Германия / Польша / Франция / Австрия
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Пианистка, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке
Michael Haneke
В ролях
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Бенуа Мажимель
Benoit Magimel
Анни Жирардо
Annie Girardot
Анна Сигалевич
Anna Sigalevitch
Удо Самель
Корнелия Кендген
Сюзанна Лотар
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