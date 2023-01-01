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Пианистка Пианистка
Киноафиша Фильмы Пианистка Пианистка, 2001: актеры и роли
La Pianiste / The Piano Teacher Пианистка 2001 / Германия / Польша / Франция / Австрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Пианистка, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке Михаэль Ханеке Michael Haneke
В ролях
Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert Бенуа Мажимель Бенуа Мажимель Benoit Magimel Анни Жирардо Анни Жирардо Annie Girardot Анна Сигалевич Anna Sigalevitch Удо Самель Корнелия Кендген Сюзанна Лотар
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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