Наша рецензия

Егор Кончаловский – очень простодушный режиссер. Он не признаёт никаких контекстов, подтекстов и прочей ерунды: если экшн – то бесконечная погоня по пересеченной местности, если любовь – то силуэт жены среди звезд, если родительские чувства – то непременный наставительный монолог пожилой матроны о детском сердце. И никак иначе. Вообще говоря, Егор Андронович изволили снять кино про духовное преображение. Жил-был доктор Ветров – гениальный хирург, притом заносчивый, высокомерный, резкий и…