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Побег Побег
Киноафиша Фильмы Побег Отзывы о фильме «Побег»
Побег 2005 / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Побег»

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Наша рецензия

Егор Кончаловский – очень простодушный режиссер. Он не признаёт никаких контекстов, подтекстов и прочей ерунды: если экшн – то бесконечная погоня по пересеченной местности, если любовь – то силуэт жены среди звезд, если родительские чувства – то непременный наставительный монолог пожилой матроны о детском сердце. И никак иначе. Вообще говоря, Егор Андронович изволили снять кино про духовное преображение. Жил-был доктор Ветров – гениальный хирург, притом заносчивый, высокомерный, резкий и…

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Комментарии Обсудить в чате
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Servis-777 2 апреля 2015, 12:51
Мдя, что-то мне этот НАШ фильм напоминает...... Кардиохирург, задушенная жена, конвой до тюрьмы и совершенно неожиданное спасение...... Там еще Харисон Форд в главной роли.😓 😓
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Полника 2 апреля 2015, 12:51
✊ Сегодня была в кино! Смотрела этот фильм. Мне очень понравился. Режисёр слабенький. Своебразный. Не понравилось как он снимал гонку... Миронов рулит!!!✊ ✊ На этот фильм можно и с девушкой сходить... я плакала в конце фильма...🙅
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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