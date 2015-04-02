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Мгла
Отзывы о фильме «Мгла»
The Mist
Мгла
2007 / США
Трейлер
7.8
Оцените
109
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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RedKing
2 апреля 2015, 12:51
Слушал аудио книгу... понравилась...
надеюсь фильм будет такой же качественный...
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ИванПитер
2 апреля 2015, 12:51
Супер супер!! Мой первый роман по Кингу. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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boozed
2 апреля 2015, 12:51
ура, ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
RainWalker
2 апреля 2015, 12:51
Нормальный фильм, ничего особенного конечно, но и скучно было только во второй половине, когда в полной мере разгорелась палит агитация истеричной тетки. Думаю, этот момент надо было подсократить, фильм вышел бы короче, но более динамичным.
Очень понравился момент с осьминогом, неплохие моменты с комарами и птичками и пауками. Вот только какого Х они полезли за лекарствам и так было ясно, что мужика не спасти так еще и людей потеряли, вообщем ступили конкретно.
Концовка фильма и пафосная музыка, которой тут многие восхищаются абсолютно не в тему. Ну нельзя в такое кино когда народ пол фильма посмеивается и вообще в фильм с такой низкой художественной ценностью вставлять такую пафосную концовку. Не катит в общем концовка. Вот, например в фильме “Дитя человеческое” или “Мост в Терабитию” драматические концовки вписываются очень хорошо, а здесь ну совсем не как.
Но удовольствие от фильма я все-таки получил и вообще люблю такие камерные фильмы, когда люди где-то заперты и нельзя выходить.
Оценка 4 с минусом посмотреть можно и большинство не пожалеет потраченных денег, но задуматься после фильма над чем либо не получится, фильм забывается быстро как и основная часть того что крутят в кинотеатрах.
2 апреля 2015, 12:51
0
1
Ответить
Eugenius
2 апреля 2015, 12:51
Очень прикольный фильм. В хороших традициях Лангольеров. Рекомендую для любителей Кинга.
PS: а вот Пила-4 - это выбрасывать деньги
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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RainWalker
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 25/11/2007 - 02:40:22):
Цитата (Morgana, 25/11/2007 - 02:31:31):
Зеленая миля" и "Побег из Шоушенка" - другие экранизации Кинга в исполнении Дарабонта.
Не смотрел вроде Смотрел только офигенский фильм про вторжение червяков (всё забываю название), тоже по Кингу и тоже было оч.круто.
Цитата (Morgana, 25/11/2007 - 02:31:31):
Не смотрел???!!!✊ ✊ Да ты действительно многое пропустил, эти два фильма являются лучшими экранизациями Кинга. Оба фильма можно пересматривать много раз, шедевры, одним словом, мгла тут даже рядом не лежала.
2 апреля 2015, 12:51
0
1
Ответить
Леонид
2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился, не ходите!
2 апреля 2015, 12:51
1
1
Ответить
RainWalker
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Crazzzy Elfff, 28/11/2007 - 01:43:08):
Re: Мгла (28 ноября 2007 01:43:08)
Народ!!!! всем кто любит ПИЛА и тому подобное - не ходите на этот фильм!!! именно вы портите впечатление, когда ржете и жрете поп-корн и мешаете смотреть потрясные фильмы
Цитата (Crazzzy Elfff, 28/11/2007 - 01:43:08):
Re: Мгла (28 ноября 2007 01:43:08)
Народ!!!! всем кто любит ПИЛА и тому подобное - не ходите на этот фильм!!! именно вы портите впечатление, когда ржете и жрете поп-корн и мешаете смотреть потрясные фильмы
Если вы считаете что фильм Мгал хоть чем-то превосходит Пилу, то вы очень заблуждаетесь. Не надо искать претензии на серьезное кино там, где их нет, уж, где где а в этом фильме таковых не наблюдается. Стандартное кино посмотрел и забыл.
2 апреля 2015, 12:51
0
1
Ответить
RainWalker
2 апреля 2015, 12:51
Вспомнил тут одну странность в фильме, в один из моментов объявляется, что в пистолете осталось 10 патронов. Чуть позже небольшой отряд, основательно подготовившись, отправляется за медикаментами, где их ждет засада в виде пауков. Оли (так вроде его зовут) делает 4 выстрела из 6 зарядного пистолета, а на 5-ом выстреле у него вдруг почему-то заканчиваются патроны.
И еще интересный момент наш бравый стрелок делает аж 2 выстрела, для того чтобы убить сектантку (из-за этого в конце героям и не хватило патрона), хотя да этого он отлично стрелял по движущимся целям в весьма нервной обстановке.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Jimmy
2 апреля 2015, 12:51
"Мгла". Моя статья 29.11.2007
Посмотрел фильм, основанный на новелле (а точней по рассказу) "Туман" Стивена Кинга. И тут же вспоминаю фильм "1408" другого режиссёра (кажется немца), экранизация получилась отличной (что редкость). Я вообще=то не запоминаю режиссёров (не считая популярных, таких как Сэмюэль Хадида ("Обитель зла", "Обитель зла 2: Апокалипсис", остальные я не помню), Стивен Спилберг ("Капитан Крюк", "Искуственный интеллект", "Инопланетянин", "Война миров", остальные я забыл), Роберт Земекис (Трилогия "Назад в будущее", а также в качестве сценариста "Дом ночных привидений"), Люк Бессон ("Пятый элемент"), ну и конечно Квентин Тарантино ("Бешеные псы", "Убить Билла, часть 1", "Убить Билла, часть 2"). Но тот режиссёр, который снял фильм "Мгла", ещё снял отличные экранизации (признаюсь самих книг ещё не читал, но фильмы отличные получились) "Зелёная миля" и "Побег из Шоушенка". "Мгла"--наровне с "1408". Режиссёр не только пересказал основу (а точней почти весь рассказ), но и добавил кое-что новое, а точней...
Да, добро пожаловать в новую эру кино в жанре мистика/ужасы и т.п.--заблуждение в религии. "Жертвоприношение для всеобщего блага"--это уже устоявшаяся фраза, которое уже упоминалось в трёх известных мне фильмах: "Сайлент Хилл" (Рада Митчелл ("Телефонная будка", "Чёрная дыра"), Шон Бин ("Властелин колец: Братство кольца", "Троя")), "Плетёный человек" (Николас Кейдж ("Без лица", "Глаза змеи", "Великолепная афёра", "Семьянин", "Сокровище нации", "Сокровище нации: Книга тайн" (скоро появится в кинотеатрах), и ещё несколько фильмов, названия которых я не помню)) и "Мгла". Под конец просмотра, я понял, чем кончится, и всё равно он поразил меня. Советую всем посмотреть!
Оценка по v. 1.01
Красочность--5
Трагичность--5
Сюжет--5
Страх/Сопереживание--4
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Aprokatin
2 апреля 2015, 12:51
Чушь неимоверная! Низкокачественный, пустой, примитивный фильм! От того что режиссер не прочувствовал роман ни на грошь, фильм вызывает лишь смех! Больше писать о таком дерьме - жалко времени!
2 апреля 2015, 12:51
1
0
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The Clashes Beetween The Viewers
2 апреля 2015, 12:51
лучшее в прокате прямо сейчас. думаю, стоит. И даже больше.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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SupaMax
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень огорчил... Хотелось после сеанса попросить деньги обратно. Единственное что порадовало - тетка, которая читала проповеди=)))
Концовка просто жесть(((( Видимо, режиссер хотел снять трагедию, но ничего кроме рвотного рефлекса это не вызвало... Короче концовка просто ппц((( Испортило и без того скучный фильм(
2 апреля 2015, 12:51
1
1
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Ирен271288
2 апреля 2015, 12:51
никогда ужаснее фильм не смотрела. в смысле что этот фильм полное ГОВНО!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
1
1
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Kan
2 апреля 2015, 12:51
Народ бросайте курить свою дурь! Фильм прикольный--а концовка прогон полный-БРЕД!
2 апреля 2015, 12:51
1
1
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надеюсь фильм будет такой же качественный...
✊
Очень понравился момент с осьминогом, неплохие моменты с комарами и птичками и пауками. Вот только какого Х они полезли за лекарствам и так было ясно, что мужика не спасти так еще и людей потеряли, вообщем ступили конкретно.
Концовка фильма и пафосная музыка, которой тут многие восхищаются абсолютно не в тему. Ну нельзя в такое кино когда народ пол фильма посмеивается и вообще в фильм с такой низкой художественной ценностью вставлять такую пафосную концовку. Не катит в общем концовка. Вот, например в фильме “Дитя человеческое” или “Мост в Терабитию” драматические концовки вписываются очень хорошо, а здесь ну совсем не как.
Но удовольствие от фильма я все-таки получил и вообще люблю такие камерные фильмы, когда люди где-то заперты и нельзя выходить.
Оценка 4 с минусом посмотреть можно и большинство не пожалеет потраченных денег, но задуматься после фильма над чем либо не получится, фильм забывается быстро как и основная часть того что крутят в кинотеатрах.
PS: а вот Пила-4 - это выбрасывать деньги
Зеленая миля" и "Побег из Шоушенка" - другие экранизации Кинга в исполнении Дарабонта.
Не смотрел вроде Смотрел только офигенский фильм про вторжение червяков (всё забываю название), тоже по Кингу и тоже было оч.круто.
Цитата (Morgana, 25/11/2007 - 02:31:31):
Не смотрел???!!!✊ ✊ Да ты действительно многое пропустил, эти два фильма являются лучшими экранизациями Кинга. Оба фильма можно пересматривать много раз, шедевры, одним словом, мгла тут даже рядом не лежала.
Народ!!!! всем кто любит ПИЛА и тому подобное - не ходите на этот фильм!!! именно вы портите впечатление, когда ржете и жрете поп-корн и мешаете смотреть потрясные фильмы
Цитата (Crazzzy Elfff, 28/11/2007 - 01:43:08):Re: Мгла (28 ноября 2007 01:43:08)
Народ!!!! всем кто любит ПИЛА и тому подобное - не ходите на этот фильм!!! именно вы портите впечатление, когда ржете и жрете поп-корн и мешаете смотреть потрясные фильмы
Если вы считаете что фильм Мгал хоть чем-то превосходит Пилу, то вы очень заблуждаетесь. Не надо искать претензии на серьезное кино там, где их нет, уж, где где а в этом фильме таковых не наблюдается. Стандартное кино посмотрел и забыл.
И еще интересный момент наш бравый стрелок делает аж 2 выстрела, для того чтобы убить сектантку (из-за этого в конце героям и не хватило патрона), хотя да этого он отлично стрелял по движущимся целям в весьма нервной обстановке.
Посмотрел фильм, основанный на новелле (а точней по рассказу) "Туман" Стивена Кинга. И тут же вспоминаю фильм "1408" другого режиссёра (кажется немца), экранизация получилась отличной (что редкость). Я вообще=то не запоминаю режиссёров (не считая популярных, таких как Сэмюэль Хадида ("Обитель зла", "Обитель зла 2: Апокалипсис", остальные я не помню), Стивен Спилберг ("Капитан Крюк", "Искуственный интеллект", "Инопланетянин", "Война миров", остальные я забыл), Роберт Земекис (Трилогия "Назад в будущее", а также в качестве сценариста "Дом ночных привидений"), Люк Бессон ("Пятый элемент"), ну и конечно Квентин Тарантино ("Бешеные псы", "Убить Билла, часть 1", "Убить Билла, часть 2"). Но тот режиссёр, который снял фильм "Мгла", ещё снял отличные экранизации (признаюсь самих книг ещё не читал, но фильмы отличные получились) "Зелёная миля" и "Побег из Шоушенка". "Мгла"--наровне с "1408". Режиссёр не только пересказал основу (а точней почти весь рассказ), но и добавил кое-что новое, а точней...
Да, добро пожаловать в новую эру кино в жанре мистика/ужасы и т.п.--заблуждение в религии. "Жертвоприношение для всеобщего блага"--это уже устоявшаяся фраза, которое уже упоминалось в трёх известных мне фильмах: "Сайлент Хилл" (Рада Митчелл ("Телефонная будка", "Чёрная дыра"), Шон Бин ("Властелин колец: Братство кольца", "Троя")), "Плетёный человек" (Николас Кейдж ("Без лица", "Глаза змеи", "Великолепная афёра", "Семьянин", "Сокровище нации", "Сокровище нации: Книга тайн" (скоро появится в кинотеатрах), и ещё несколько фильмов, названия которых я не помню)) и "Мгла". Под конец просмотра, я понял, чем кончится, и всё равно он поразил меня. Советую всем посмотреть!
Оценка по v. 1.01
Красочность--5
Трагичность--5
Сюжет--5
Страх/Сопереживание--4
Концовка просто жесть(((( Видимо, режиссер хотел снять трагедию, но ничего кроме рвотного рефлекса это не вызвало... Короче концовка просто ппц((( Испортило и без того скучный фильм(
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