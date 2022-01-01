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Крик муравьев Крик муравьев
Киноафиша Фильмы Крик муравьев Крик муравьев, 2006: актеры и роли
Scream of the ants Крик муравьев 2006 / Иран / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Крик муравьев, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мохсен Махмальбаф Mohsen Makhmalbaf
В ролях
Мамуд Чокроллахи Манур Шадзи Карл Маасс Тенжин Чогьял
Пес-самурай и город кошек
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Одна
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Забытое чудо
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2021, Россия, триллер
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