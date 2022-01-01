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Сказка о Мальчише-Кибальчише
Сказка о Мальчише-Кибальчише, 1964: актеры и роли
Сказка о Мальчише-Кибальчише
1964 / СССР
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Сказка о Мальчише-Кибальчише, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Шерстобитов
Yevgeni Sherstobitov
В ролях
Сергей Остапенко
Анатолий Юрченко
Сергей Сибель
Юрий Лавров
Yury Lavrov
Сергей Мартинсон
Лев Перфилов
Сергей Тихонов
Sergey Tikhonov
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