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Сказка о Мальчише-Кибальчише Сказка о Мальчише-Кибальчише
Киноафиша Фильмы Сказка о Мальчише-Кибальчише Сказка о Мальчише-Кибальчише, 1964: актеры и роли
Сказка о Мальчише-Кибальчише 1964 / СССР
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Сказка о Мальчише-Кибальчише, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Шерстобитов Yevgeni Sherstobitov
В ролях
Сергей Остапенко Анатолий Юрченко Сергей Сибель Юрий Лавров Yury Lavrov Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Лев Перфилов Сергей Тихонов Sergey Tikhonov Леонид Галлис Дмитрий Капка Петр Кирюткин Александр Толстых Виктор Полищук Петр Соболевский
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