Наша рецензия

Признаться, я уже очень давно не видел такого красивого, утонченного и одновременно одухотворенного хоррора, как «Кукольник». Йонг-ки Чжеонг, режиссер и сценарист этого фильма, – еще одна фигура корейского кинематографа, чье имя следует запомнить: наряду с Ким Ки-дуком и Чан-вук Парком. Действие разворачивается в странном особняке, принадлежащем кукольному мастеру (точнее, мастерице) и ее брату. Туда – в лучших традициях Агаты Кристи и/или Стивена Кинга – съезжается несколько приглашенных…