Награды и номинации фильма Сын Маски

Награды и номинации фильма Сын Маски 2005

Золотая малина 2006 Золотая малина 2006
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
