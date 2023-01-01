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Жертвоприношение
Киноафиша Фильмы Жертвоприношение Жертвоприношение, 1986: актеры и роли
Offret / Sacrifice, Le Жертвоприношение 1986 / Швеция / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Жертвоприношение, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Эрланд Йозефсон Erland Josephson Сьюзан Флитвуд Susan Fleetwood Валери Мэрес Гудрун С. Гисладоттир Филиппа Францен Filippa Franzén Томми Кьеллквист Аллан Эдвалль Allan Edwall Свен Воллтер Sven Wollter
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Переводчик
Переводчик
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