Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Жертвоприношение
Жертвоприношение, 1986: актеры и роли
Offret / Sacrifice, Le
Жертвоприношение
1986 / Швеция / Франция
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Похожие
Жертвоприношение, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский
Andrei Tarkovsky
В ролях
Эрланд Йозефсон
Erland Josephson
Сьюзан Флитвуд
Susan Fleetwood
Валери Мэрес
Гудрун С. Гисладоттир
Филиппа Францен
Filippa Franzén
Томми Кьеллквист
Аллан Эдвалль
Allan Edwall
Свен Воллтер
Sven Wollter
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
В СССР врали о пользе этого летнего напитка: он опасен для всех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить