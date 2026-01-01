Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Французский для начинающих
Награды и номинации фильма Французский для начинающих
Награды и номинации фильма Французский для начинающих 2006
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Приз зрительских симпатий "Просто фильм"
Победитель
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи»
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667