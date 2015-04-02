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Французский для начинающих
Отзывы о фильме «Французский для начинающих»
Franzosisch fur Anfanger
Французский для начинающих
2006 / Германия / Франция
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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авыфаывфа
2 апреля 2015, 12:51
Люди помогите пожалуйста я никак немогу найти вот песню главную которая идёт в конце фильма на 1.27.40 минуте када после поцелуя автобус уходит и она начинается ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ ёё!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
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анонимный голос
2 апреля 2015, 12:51
присоединяюсь я тоже никак не могу найти эту песню я просморел фильм и
Alizee - Mes Courants Electriques. 2003 там нету этой песни( помогите пожалуйста девушка с приятным голосом поёт такая как называется?
да когда после поцелуя они смеются эта песня начинается помогите пожалуйста!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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анонимный голос
2 апреля 2015, 12:51
вот в конце фильма на 1.31.31 идут титры и песни которые в них были я там просморел несколько всёравно ненашёл так что люди пожалуйста если КТО-Нибудь знает что эта за песенка пожалуйста выложите ёё =)
2 апреля 2015, 12:51
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анонимный голос
2 апреля 2015, 12:51
волк если ненашёл то плз кинь хоть ссылку со словами или что нить вроде этого чтобы ХОТЬ ЧТО НИТЬ было об этом пожалуйста хоть КАКУЮ-НИБУДЬ инфу плз)
2 апреля 2015, 12:51
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Jeremie
2 апреля 2015, 12:51
Согласно http://www.amazon.de/Franz%C3%B6sisch-f%C3%BCr-Anf%C3%A4nger-Various/dp/B000FMHBEG песня называется "Revolution №1" (первая из двух)
помогите найти "Bonsoir mes amis", пожалуйста ✊
Фильм супер! Интересно у них всё организовано, вот бы и у нас также: собрались весёлой компанией по интересам и поехали к незнакомым людям по обмену, страну изучать ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Jeremie
2 апреля 2015, 12:51
Вот тут вроде есть
спасибо, посмотрю, надеюсь что там есть :)
В принципе и у нас так можно совершенно запросто.. в любую страну Европы или в Штаты
про "поехать" я не спорю, можно куда угодно
но чтоб такой же более менее дружной компанией единомышленников, да и с другой стороны чтоб такие же были... - у них это естественней как-то выглядит (школьный обмен), да и на автобусе максимум сутки ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Jeremie
2 апреля 2015, 12:51
да, наверно я слишком сгустил краски
скорей всего я просто под впечатлением ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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анонимный голос
2 апреля 2015, 12:51
реально большое СПАСИБОООООООООООООООООООООООООООООООООООО
2 апреля 2015, 12:51
0
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анонимный голос
2 апреля 2015, 12:51
стыдно как-то Но)))))))) найди еще плз Le Vide) Wir Sind Helden Le Vide 2 часа уже ищу скачать именно нада ПЛЗ)))))
больше спасибооооооооооооооооооооооооооооооооооооо)))))
2 апреля 2015, 12:51
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Jeremie
2 апреля 2015, 12:51
peacefrog
, а "Bonsoir mes amis" на каком-нить сендспейсе нету? ✊
попробовал ту ссылку - там развод на регистрацию на другом сайте, потом на пополнение счёта, как-то всё сложно, неохота заморачиваться с ещё одним платником (на одном уже сижу)
две композиции кстати тоже скачал, спасибо ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Jeremie
2 апреля 2015, 12:51
peacefrog
, Бальшое спасибо!! (тут благодарственный смайлик - отыскать не могу) :)
2 апреля 2015, 12:51
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Alizee - Mes Courants Electriques. 2003 там нету этой песни( помогите пожалуйста девушка с приятным голосом поёт такая как называется?
да когда после поцелуя они смеются эта песня начинается помогите пожалуйста!!!
помогите найти "Bonsoir mes amis", пожалуйста ✊
Фильм супер! Интересно у них всё организовано, вот бы и у нас также: собрались весёлой компанией по интересам и поехали к незнакомым людям по обмену, страну изучать ✊
спасибо, посмотрю, надеюсь что там есть :)
В принципе и у нас так можно совершенно запросто.. в любую страну Европы или в Штаты
про "поехать" я не спорю, можно куда угодно
но чтоб такой же более менее дружной компанией единомышленников, да и с другой стороны чтоб такие же были... - у них это естественней как-то выглядит (школьный обмен), да и на автобусе максимум сутки ✊
скорей всего я просто под впечатлением ✊
больше спасибооооооооооооооооооооооооооооооооооооо)))))
попробовал ту ссылку - там развод на регистрацию на другом сайте, потом на пополнение счёта, как-то всё сложно, неохота заморачиваться с ещё одним платником (на одном уже сижу)
две композиции кстати тоже скачал, спасибо ✊
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