Фильмы
В джазе только девушки
Награды и номинации фильма В джазе только девушки
Награды и номинации фильма В джазе только девушки 1959
Оскар 1960
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1959
Golden Lion
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
