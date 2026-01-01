Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы В джазе только девушки Награды и номинации фильма В джазе только девушки

Награды и номинации фильма В джазе только девушки 1959

Оскар 1960 Оскар 1960
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1960 Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1959 Венецианский кинофестиваль 1959
Golden Lion
Номинант
