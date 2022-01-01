Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кухонные байки
Кухонные байки, 2003: актеры и роли
Salmer fra kjøkkenet
Кухонные байки
2003 / Норвегия / Швеция
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Кухонные байки, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бент Хамер
Bent Hamer
В ролях
Йоахим Кальмейер
Joachim Calmeyer
Томас Норстрем
Бьорн Флоберг
Рейне Бринолфссон
Reine Brynolfsson
Сверре Анкер Оусдаль
Sverre Anker Ousdal
Лейф Андре
Leif Andrée
Гард Б. Эйдсвольд
Gard B. Eidsvold
Леннарт Якель
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Related video
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием