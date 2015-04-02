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В ожидании чуда В ожидании чуда
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Awaiting The Miracle В ожидании чуда 2007 / Россия
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «В ожидании чуда»

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Juli 2 апреля 2015, 12:51
Ребята,не подскажите, где можно в inete найти кадры из этого фильма???✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
EvilJT 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел этот фильм, естественно по причине появления экранки в сети, и нежелания шевелиться минут 80....

итог: сказка, коих в жизни не бывает, данная картина явно как презерватив, а именно: юзнул и в помойку...

проще говоря этот фильм не хочется смотреть второй раз и лично у меня рвотный рефлекс на подобного рода фильмы уже, эта картина про псевдонеудачницу... объяснять почему не стану, кто смотрел поймут почему именно так.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Crystal 2 апреля 2015, 12:51
в первые пятнадцать минут фильма у меня сложилось стойкое, непреодолимое чувство неприязни к главной героине, которое затем только усиливалось. этот фильм явно не для прожженых жизнью реалистов. никакого особого и захватывающего сюжета, все слишком нудно и предсказуемо. единственное, что порадовало - это хорошие актеры и симпотичные лица)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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