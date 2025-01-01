Меню
Киноафиша Фильмы В погоне за счастьем Награды и номинации фильма В погоне за счастьем

Награды и номинации фильма В погоне за счастьем 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Прорыв года
Победитель
Best Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
