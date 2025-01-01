Меню
Фильмы
В погоне за счастьем
Награды и номинации фильма В погоне за счастьем
Награды и номинации фильма В погоне за счастьем 2006
Оскар 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая песня
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Прорыв года
Победитель
Best Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
