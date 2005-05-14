Мията – человек наивный и доверчивый. И он в отчаянии – его невеста внезапно исчезла! А ведь он, в мечтах о семейном счастье, уже купил квартиру… Его друг, частный детектив Канда больше не может выносить его нытья и однажды, в ресторане, «снимает» для него девушку. По словам Маки, она тоже только что рассталась с женихом и теперь ей негде жить. Что ж, Мията не против, если она поживет в его квартире. Внезапно, как снег на голову, является Аюми. Скандал. Маки убегает, но Мията догоняет ее и даже получает ее телефонный номер. Мията наверху блаженства, но ужасная цепь событий готова разрушить его счастье. Аюми украла деньги у якудза, его друг Канда тоже причастен. А когда эти деньги оказываются в руках у Маки, жизнь Мияты превращается в настоящий кошмар…