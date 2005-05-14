Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой незнакомец
7.1
Киноафиша Фильмы Мой незнакомец
7.1

Мой незнакомец

, 2005
Unmei janai hito / Stranger of Mine, A
Япония / комедия, драма / 18+
Постер фильма Мой незнакомец
7.1

Причины посмотреть

О фильме

Другое название фильма - "Не судьба"

Мията – человек наивный и доверчивый. И он в отчаянии – его невеста внезапно исчезла! А ведь он, в мечтах о семейном счастье, уже купил квартиру… Его друг, частный детектив Канда больше не может выносить его нытья и однажды, в ресторане, «снимает» для него девушку. По словам Маки, она тоже только что рассталась с женихом и теперь ей негде жить. Что ж, Мията не против, если она поживет в его квартире. Внезапно, как снег на голову, является Аюми. Скандал. Маки убегает, но Мията догоняет ее и даже получает ее телефонный номер. Мията наверху блаженства, но ужасная цепь событий готова разрушить его счастье. Аюми украла деньги у якудза, его друг Канда тоже причастен. А когда эти деньги оказываются в руках у Маки, жизнь Мияты превращается в настоящий кошмар…

В ролях

Ясухи Накамура
Takeshi Miyata
Рэйка Кирисима
Рэйка Кирисима
Maki Kuwata
Со Яманака
Yusuke Kanda
Юка Итая
Ayumi Kurata
Кисукэ Ямасита
Asai
Масахиро Фуругоори
Pawnshop Clerk
Хидэкадзу Масима
Kaji Tetsuya Asaigumi Member
Hiroaki Matsuzawa
Restaurant Employee
Kanehiro Ri
Режиссер Кэндзи Утида
Сценарист Кэндзи Утида
Композитор Mitsuharu Ishibashi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 14 мая 2005
Дата выхода
16 июля 2005 Япония
Сборы в мире $1 712
Производство Imagica, Nikkatsu, Pia
Другие названия
Unmei janai hito, A Stranger of Mine, Közeli idegenek, Мой незнакомец, 我的帶衰日記, 遇人不熟, 運命じゃない人, 내 마음의 이방인, 運命じゃない人：2005

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Мой незнакомец

Ключ жизни
Ключ жизни комедия, мелодрама
2012, Япония
7.0
Линда, Линда, Линда
Линда, Линда, Линда мюзикл, драма, комедия
2005, Япония
6.0
Вкус чая
Вкус чая фэнтези, комедия
2004, Япония
7.0
Девочки-камикадзе
Девочки-камикадзе комедия
2004, Япония
7.0
Свингующие девчонки
Свингующие девчонки драма, мюзикл, комедия
2004, Япония
7.0
Давайте потанцуем
Давайте потанцуем комедия, мюзикл, драма, мелодрама
1996, Япония
7.0
Сядь за руль моей машины
Сядь за руль моей машины драма
2021, Япония
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше