Киноафиша Фильмы Хадак Награды и номинации фильма Хадак

Награды и номинации фильма Хадак 2006

Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
Лучший дебютный фильм
Победитель
Best Film (Venice Days)
Номинант
Сандэнс 2007 Сандэнс 2007
Мировое кино – драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2007 Кинофестиваль в Торонто 2007
Премия "Инновации в области культуры" - почетное упоминание
Победитель
