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Любовь-морковь
Отзывы о фильме «Любовь-морковь»
Любовь-морковь
2007 / Россия
7.1
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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hu
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрела Любовь-Морковь в кинотеатре. Ожидала большего. Пара смешных моментов. Стриженова удивила(думала,сыграет хуже)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Pau
2 апреля 2015, 12:51
Я согласен, что большинство фильмов со Шнайдером слабоваты, но "Цыпочка" исключение.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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magnit
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший за последние несколько лет- лучшийАктеры играют очень прилично Нет "тупых американских шуток" Мне было приятно его смотреть Куплю еще его на ДВД посмотрю и другим покажу😂 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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filio
2 апреля 2015, 12:51
После "Париж, я тебя люблю" в кино можно не ходить пару месяцев - это точно.
Но если надо потупить вне стен дома, то ненавязчивая жанровая коменидя - почему нет?
Так вот. Господа пишущие, таланты, едрена мать,
чего вы все кропаете в сети, а для народа - слабо?
Уже заколебало смотреть на нормальных актеров, произносящих фальшивые фразы, которые в реальной жизни ни одному нормальному человеку, да и психу тоже, даже в голову не придут.
Где приличные сценаристы, я не понимаю? Пишут сценарии только для кино-не-для всех?
А приличный боевик, комедия, мелодрама - это не кино? Неужели так унизительно рассказать обычную или не совсем обычную историю, чтобы зрителям было смешно, и чтобы история была похожа на правду, и чтобы не было стыдно от фальшивых искусственных реплик.
Если честно, то устала от неровных сценарных работ, от провисов, от того, что говоришь - ну да, в принципе, ничего картинка, да актеры играют хорошо, режиссерское решение тоже прикольное, но вот эти дурацкие диалоги, и немотивированность поступков героев, и утерянный персонаж третьего плана - как-то так... Вот не понимаю, неужели так сложно сесть и написать НОРМАЛЬНО??? Если сложно, то не берись!
Кино "Любовь-морковь" посмотреть можно, есть оч. смешные моменты, Гоша Куценко очень занятный в комедийной роли, Кристина убедительная, когда играет мужчину в женском теле. Женско-мужские бадания тоже похожи на правду. Но монологи-выступления героини Кристины, которые она по ходу дела должна произносить с трибуны - это нечто.
Стыдно, стыдно, стыдно.
В сети столько народа, который пишет не просто здорово, а фантастически. И почему тогда все так - какие-то лохи пишут сценарии для небедных фильмов, после просмотра которых как-то неловко за сценариста. Неужели у нас так и будет продолжаться, кино-не- для-всех - все в ажуре, или почти все, а жанровое кино - в полной жопе.
Вот, например, "Изображая жертву" - где в этом фильме провис? Где?.. Нет.
Берите, блин, пример, господа сценаристы жанрового кино.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Паня
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 17/01/2007 - 19:21:37):
не то что пальцев рук не хватит, а даже наверно и на ногах пальцев не хватит!
Гыг
если я не ошибаюсь, то на ногах и руках пальцев одинаково!
получается "не только 10 пальцев не хватит, но и десяти пальцев не хватит..."
)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Но если надо потупить вне стен дома, то ненавязчивая жанровая коменидя - почему нет?
Так вот. Господа пишущие, таланты, едрена мать,
чего вы все кропаете в сети, а для народа - слабо?
Уже заколебало смотреть на нормальных актеров, произносящих фальшивые фразы, которые в реальной жизни ни одному нормальному человеку, да и психу тоже, даже в голову не придут.
Где приличные сценаристы, я не понимаю? Пишут сценарии только для кино-не-для всех?
А приличный боевик, комедия, мелодрама - это не кино? Неужели так унизительно рассказать обычную или не совсем обычную историю, чтобы зрителям было смешно, и чтобы история была похожа на правду, и чтобы не было стыдно от фальшивых искусственных реплик.
Если честно, то устала от неровных сценарных работ, от провисов, от того, что говоришь - ну да, в принципе, ничего картинка, да актеры играют хорошо, режиссерское решение тоже прикольное, но вот эти дурацкие диалоги, и немотивированность поступков героев, и утерянный персонаж третьего плана - как-то так... Вот не понимаю, неужели так сложно сесть и написать НОРМАЛЬНО??? Если сложно, то не берись!
Кино "Любовь-морковь" посмотреть можно, есть оч. смешные моменты, Гоша Куценко очень занятный в комедийной роли, Кристина убедительная, когда играет мужчину в женском теле. Женско-мужские бадания тоже похожи на правду. Но монологи-выступления героини Кристины, которые она по ходу дела должна произносить с трибуны - это нечто.
Стыдно, стыдно, стыдно.
В сети столько народа, который пишет не просто здорово, а фантастически. И почему тогда все так - какие-то лохи пишут сценарии для небедных фильмов, после просмотра которых как-то неловко за сценариста. Неужели у нас так и будет продолжаться, кино-не- для-всех - все в ажуре, или почти все, а жанровое кино - в полной жопе.
Вот, например, "Изображая жертву" - где в этом фильме провис? Где?.. Нет.
Берите, блин, пример, господа сценаристы жанрового кино.
Гыг
если я не ошибаюсь, то на ногах и руках пальцев одинаково!
получается "не только 10 пальцев не хватит, но и десяти пальцев не хватит..."
)
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