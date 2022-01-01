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Футбольный клуб
Киноафиша Фильмы Футбольный клуб "Венера" Футбольный клуб "Венера", 2005: актеры и роли
FC Venus Футбольный клуб "Венера" 2005
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Футбольный клуб "Венера", 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юна Тена
В ролях
Петтери Сумманен Petteri Summanen Минна Хаапкюля Лаура Малмиваара Laura Malmivaara Лота Лехтикари Lotta Lehtikari Мия Нуутила Хану-Пекка Бьоркман
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