Сольное выступление, 2007

Независимую журналистку Эмму в аэропорту бросает любимый. С горя она собирается весь уикэнд напиваться с друзьями и заливаться слезами, но не тут-то было. Безжалостный редактор отправляет ее брать интервью у дирижера-плейбоя, красавчика Джоэла Абрахамсона. Его тоже в этот день бросила любимая, поэтому вопросы заплаканной журналистки остаются без ответов, интервью срывается, зато две оторванные половинки находят друг друга. Завязывается роман, Эмма переезжает к бойфренду, начинает присматривать за его матерью Леа — которая хоть и в преклонном возрасте, но та еще штучка. И неожиданно понимает, что отношения приняли слишком серьезный оборот — у девушки будет ребенок. И это только начало…