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Сольное выступление
Киноафиша Фильмы Сольное выступление
Sooloilua / Playing Solo

Сольное выступление, 2007

2007 / Финляндия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Независимую журналистку Эмму в аэропорту бросает любимый. С горя она собирается весь уикэнд напиваться с друзьями и заливаться слезами, но не тут-то было. Безжалостный редактор отправляет ее брать интервью у дирижера-плейбоя, красавчика Джоэла Абрахамсона. Его тоже в этот день бросила любимая, поэтому вопросы заплаканной журналистки остаются без ответов, интервью срывается, зато две оторванные половинки находят друг друга. Завязывается роман, Эмма переезжает к бойфренду, начинает присматривать за его матерью Леа — которая хоть и в преклонном возрасте, но та еще штучка. И неожиданно понимает, что отношения приняли слишком серьезный оборот — у девушки будет ребенок. И это только начало…

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 декабря 2007
Режиссер
Лаури Нурксе
В ролях
Сайя Лентонен
Сайя Лентонен
Кари-Пекка Тойвонен
Кристиина Элстеля
Минтту Мустакаллио
Тату Сиивонен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сольное выступление 1 постер
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