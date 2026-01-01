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Лаура Малмиваара
Laura Malmivaara
Киноафиша
Персоны
Лаура Малмиваара
Лаура Малмиваара
Laura Malmivaara
Дата рождения
26 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Сорйонен
(2016)
7.1
Все грехи
(2019)
6.3
Футбольный клуб "Венера"
(2005)
Фильмография Лаура Малмиваара
6.1
Внезапные всплески эмоций
Kenraaliharjoitus
комедия, драма
2025, Финляндия
7.1
Все грехи
драма, криминал, детектив
2019, Финляндия
7.5
Сорйонен
драма, криминал, детектив
2016, Финляндия/Франция
4.2
Рикки Раппер и Полуночник
Risto Räppääjä ja yöhaukka
комедия, семейный, мюзикл
2016, Финляндия
6.3
Футбольный клуб "Венера"
FC Venus
комедия
2005, Финляндия
4.9
Молодые боги
Hymypoika
драма
2003, Финляндия
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