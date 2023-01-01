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Под песком Под песком
Киноафиша Фильмы Под песком Под песком, 2000: актеры и роли
Sous le sable Под песком 2000 / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Под песком, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Бруно Кремер Бруно Кремер Bruno Cremer Жак Ноло Jacques Nolot Александра Стюарт Пьер Вернье Pierre Vernier Андре Тайнси
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