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Жестяной барабан
Киноафиша Фильмы Жестяной барабан Жестяной барабан, 1979: актеры и роли
The Tin Drum Жестяной барабан 1979 / ФРГ / Франция / Польша / Югославия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Жестяной барабан, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф
В ролях
Давид Беннент Давид Беннент David Bennent Ангела Винклер Ангела Винклер Angela Winkler Даниэль Ольбрыхский Даниэль Ольбрыхский Daniel Olbrychski Марио Адорф Mario Adorf Катарина Тальбах Шарль Азнавур Charles Aznavour
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