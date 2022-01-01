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Жестяной барабан
Жестяной барабан, 1979: актеры и роли
The Tin Drum
Жестяной барабан
1979 / ФРГ / Франция / Польша / Югославия
6.9
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жестяной барабан, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф
В ролях
Давид Беннент
David Bennent
Ангела Винклер
Angela Winkler
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
Марио Адорф
Mario Adorf
Катарина Тальбах
Шарль Азнавур
Charles Aznavour
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