Как отпраздновать Масленицу в 2022 году

Каждый год Масленичная неделя, Великий Пост, а затем и Пасха выпадают на разные даты, поэтому у многих возникает логичный вопрос: какого числа Масленица в 2022 году?

Когда празднуется масленица в 2022 году

В 2022 году Масленица начинается 28 февраля и заканчивается 6 марта, на следующий день верующие люди начинают придерживаться Великого Поста.

Как проходит празднование по дням недели

Масленица уже многие века считается одним из самых веселых народных праздников. Каждый день Масленичной недели называется по-особенному. Традиционно Масленица — праздник, нацеленный на изгнание зимы и пробуждение весны ото сна.

Дни недели Масленицы и их описания:

Понедельник — «встреча». Люди начинали сооружать ледяные горки, готовили первый блин, который было принято отдавать неимущим для поминания родственников. Так как семьи состояли из жены, мужа и его родителей, невестку в этот день отправляли домой к родне. Вечером родители мужа сами отправлялись к сватам на ужин.

Вторник — «заигрыш». День начала веселых игр и поедания блинов. А еще во вторник устраивали смотрины, неженатые и незамужние отправлялись на знакомство друг с другом. Люди более старшего возраста звали в гости родственников и друзей на застолье.

Среда — «лакомка». День, в который начинали соревноваться в ловкости и силе. В среду открывались ярмарки, запускались карусели. Зятья ходили к теще на блины. К столу также приглашали других родственников, друзей и даже соседей.

Четверг — «разгуляй». День начала масленичных гуляний, знаменующий приход Широкой Масленицы. С четверга прекращались все дела, люди веселились, играли, прыгали через костер. По домам начинали ходить Ряженые, желающие всего хорошего. По традиции Ряженых приглашали к столу и угощали блинами.

Пятница — «тещины вечера». Тещи приходили в гости к зятьям на блины.

Суббота — «золовкины посиделки». Невестки приглашали в гости родственников мужа.

Воскресенье — «прощеное воскресенье». Люди ходили друг к другу в гости, просили прощения за все былые обиды. Прощения просили и у усопших — поминали их. В этот же день сжигали чучело, прогоняя зиму.

Сегодня многие традиции давно исчезли из нашей жизни, но на Масленицу все еще принято печь большое количество блинов, поминать усопших, просить прощения в воскресенье и весело проводить время на массовых масленичных гуляниях.

На улицах Москвы и Санкт-Петербурга в честь Масленицы проходят народные гуляния с ярмарками, развлечениями, розыгрышами и сжиганием чучел.

Отметить Масленицу можно и в ресторанах — петербургские и московские заведения предлагают гостям специальные масленичные меню с блинами на любой вкус.

Выбирайте отдых по душе и празднуйте Масленицу так, как было принято на Руси — с размахом.