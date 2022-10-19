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Киноафиша События Из артиста в программиста: Сергей Бурунов попробует себя в IT в прямом эфире Skillbox

Из артиста в программиста: Сергей Бурунов попробует себя в IT в прямом эфире Skillbox

19 октября 2022 13:39 Проверено редакцией
Из артиста в программиста: Сергей Бурунов попробует себя в IT в прямом эфире Skillbox

19 октября на live.skillbox пройдет «Образовательное расследование» — бесплатный онлайн-стрим Skillbox с приглашенной звездой Сергеем Буруновым.

Популярный актер узнает всю правду о современном обучении: как выбрать востребованную специальность для старта в IT и реально ли найти работу после курсов, как заявляют в рекламе образовательной платформы. Вместе с экспертами Skillbox Сергей Бурунов также придумает рекламный слоган и даже напишет код на Java.

Сергей Бурунов примерит на себя роль образовательного детектива и разберется в популярных мифах вокруг онлайн-образования. Он в деталях узнает все об онлайн-обучении и трудоустройстве в программировании, дизайне и маркетинге. Эфир будет интересен всем, кто хочет попробовать себя в новой сфере, прокачать навыки или сделать первый шаг к карьере мечты, но пока не знает, с чего начать.

«Skillbox учит дизайну, программированию, маркетингу — вот прямо все самые популярные и прибыльные IT-профессии собрали! Что ж, давайте посмотрим, смогут ли они сделать из артиста программиста. Я лично проведу, не побоюсь этого слова, образовательное расследование, и выну всю правду из экспертов Skillbox», — призывает артист в анонсе эфира.

С погружением в мир IT Сергею Бурунову помогут топовые практикующие эксперты рынка и авторы образовательных продуктов Skillbox:

  • Сергей Попков, шеф-дизайнер, сооснователь Skillbox и AIC;
  • Ильяна Левина, маркетолог и основатель Levina Smart Team;
  • Даниил Пилипенко, основатель и директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay.

Все зрители прямого эфира получат бесплатный доступ к трем месяцам изучения английского языка (уровень А1) в Skillbox и гид по современному рынку труда, а также смогут принять участие в розыгрыше десяти любых курсов Skillbox со скидкой 99%.

Мероприятие начнется в 19:00. Регистрация доступна по ссылке.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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