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Киноафиша События Фестиваль и конкурс медиа-художников Digital OPERA в третий раз пройдет в Санкт-Петербурге

Фестиваль и конкурс медиа-художников Digital OPERA в третий раз пройдет в Санкт-Петербурге

13 октября 2021 12:54 Проверено редакцией
Фестиваль и конкурс медиа-художников Digital OPERA в третий раз пройдет в Санкт-Петербурге

Какой опера будет в цифровую эпоху? На этот вопрос уже сегодня ищет ответ фестиваль и международный конкурс медиахудожников Digital OPERA, который проходит в Северной столице уже в третий раз. 13-14 октября на сцене Концертного зала «Яани Кирик» состоится Гала-концерт финалистов. Совместными усилиями конкурсантов, артистов оперы и балета и музыкантами симфонического оркестра «Таврический» будет создан мультимедийный перфоманс «Ромео и Джульетта».

Digital Opera — Международный конкурс молодых медиа-художников и фестиваль, объединяющий жанр оперы и актуальное цифровое искусство, исследующий и раскрывающий этот взаимопроникающий и постоянно развивающийся симбиоз. Впервые фестиваль и конкурс Digital Opera состоялся 2019 году и сразу же занял нишу международного состязания для молодых медиа-художников и режиссеров мультимедиа, направленного на выявление людей, способных создать современные высокотехнологичные творческие решения в оформлении оперных представлений. В состав жюри вошли мировые звезды оперы, известные оперные режиссеры и художники.

Фестиваль и конкурс медиа-художников Digital OPERA в третий раз пройдет в Санкт-Петербурге

В 2021 году конкурсантам было предложено принять участие в эксперименте и создать мультимедийный перфоманс «Ромео и Джульетта». Экспериментальным стала не только работа в рамках одного сюжета, но и использование различных жанров: среди которых и опера, и балет, и мюзикл, и саундтрек из кинофильма. Молодые медиа-художники выбрали 16 эпизодов из пьесы, каждый из которых предполагает 3–4 варианта сценического воплощения, а именно: музыка к балету, оперный эпизод, мюзикл, саундтрек к фильму и на их основе создали свой эпизод с помощью мультимедиа и воплотили его в архитектурно сложном сценическом пространстве концертного зала «Яани Кирик», где проекционными плоскостями выступают стены кирхи и ее архитектурные элементы. В конкурсе, прежде всего, оценивалось внятное режиссерское и визуальное решение, неотъемлемо связанное с замыслом, и происходящим на сцене действием. Каждый финалист получил возможность поработать с петербургскими артистами оперы и балета и с «живым» оркестром.

Фестиваль и конкурс медиа-художников Digital OPERA в третий раз пройдет в Санкт-Петербурге

13 и 14 октября впервые в истории в пространстве концертного зала «Яани Кирик» состоится премьера мультимедийного перфоманса «Ромео и Джульетта», созданного 18-ю командами конкурсантов. Жюри конкурса объявит победителей. Зрители смогут увидеть действо в режиме онлайн на сайте телеканала «Санкт-Петербург» topspb.tv и в социальных сетях телеканала.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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