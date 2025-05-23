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Разговоры мужчин среднего возраста
Билеты от 2000₽
Киноафиша Разговоры мужчин среднего возраста

Спектакль Разговоры мужчин среднего возраста

Спектакль от авторов «Дня выборов» и «Дня радио» 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста» от «Квартета И»

Театральная труппа «Квартет И» представляет новый спектакль, который возник в процессе откровенных разговоров о жизни мужчин среднего возраста. Создатели спектакля, столкнувшись с вопросом, о чем же должен быть их проект, решили просто делиться своими мыслями и переживаниями, которые их волнуют.

Темы, волнующие мужчин

На момент создания спектакля участникам было от 35 до 38 лет, и их обсуждения охватывали широкий спектр тем. В первую очередь, это, конечно, женщины. Но не только они — важными были также вопросы работы, денег, успеха и популярности. Особенно это актуально для людей, работающих в шоу-бизнесе, как, собственно, и сами участники спектакля.

Процесс создания

В процессе общения возникло множество интересных мыслей, которые были записаны. Однако, несмотря на обилие идей, драматургия не складывалась. В итоге, у создателей возникли два пути: попробовать написать пьесу с героями, произносящими их диалоги, или же просто выступить от своего лица, произнося лучшее из записанных мыслей. Второй вариант оказался более привлекательным, так как он был проще в реализации.

Легендарное продолжение

Спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста» стал еще одним «легендарным» проектом «Квартета И», продолжая традиции их предыдущих успешных работ, таких как «День радио». Зрители смогут погрузиться в атмосферу искренних размышлений и юмора, присущих только мужчинам этого возраста.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который откроет новые грани мужского восприятия жизни и станет поводом для размышлений о вечных ценностях.

Режиссер
Сергей Петрейков
В ролях
Александр Демидов
Александр Демидов
Леонид Барац
Леонид Барац
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
12 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
18 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Разговоры мужчин среднего возраста Разговоры мужчин среднего возраста Разговоры мужчин среднего возраста Разговоры мужчин среднего возраста Разговоры мужчин среднего возраста Разговоры мужчин среднего возраста

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23 мая 2025 09:35
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