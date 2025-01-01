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Пиковая дама
Билеты от 15000₽
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Опера-променад в старинной усадьбе с Пушкиным в качестве гида 18+
Режиссер Александр Легчаков
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

«Пиковая дама» в Москве. Опера в иммерсивном формате

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру классической музыки и литературы! Опера «Пиковая дама» — это первая классическая опера в иммерсивном формате, которая перенесет вас в мир иллюзий бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского.

Уникальный формат и локация

Каждый спектакль сможет посетить всего 54 зрителя, что соответствует количеству карт в классической колоде. Место действия — старинная усадьба Гончарова-Филипповых, которая интересна не только своей архитектурой, но и историей: именно дед жены Пушкина, Натальи Николаевны, проиграл её в карты.

Музыка и танец

На протяжении всего спектакля зрителей будет сопровождать живая музыка в исполнении солистов ведущих московских театров, хора и оркестра, состоящего из 30 музыкантов. Особую атмосферу создадут танцоры балета, которые внесут динамику и эмоции в повествование.

Путешествие в мир страстей

В этом таинственном путешествии вас проведет сам Александр Пушкин, который станет гидом в мир азарта, страстей и неумолимой судьбы. Структура оперы сохранена: три действия, семь картин и одна «Пиковая дама» ждут вас!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Troyka Multispace Москва, Яузская, 1/15, стр. 3
19:00 от 15000 ₽ 21:30 от 15000 ₽

Фотографии

Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама

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