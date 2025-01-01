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М значит Магритт
Билеты от 2000₽
Киноафиша М значит Магритт

Спектакль М значит Магритт

Постановка
Театр.doc на Лесной 12+
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Мозаика Мультиверса: реальность в разрезах

Представьте, что окружающий мир доступен вам в виде отдельных сущностей, которые можно извлекать, как из коробки с пазлами, в нужном количестве и соединять так, как вам заблагорассудится. Что за картину вы соберете? Будет ли это привычный мир, историю которого вы полагаете своей, или вы найдете другой способ?

Магритт и Мультиверс: свобода комбинаторики

Любая картина Магритта — это свидетельство очевидца, открывшего возможность безопасно заглянуть в Мультиверс, альтернативную Вселенную, где возможно свободно комбинировать кусочки мозаики нашего мира. Между пространствами Мультиверса нет границ — только время, собственное для каждого варианта мира, не позволяет им взаимодействовать.

Перещелкивание мира: от насилия к добру

Что будет с этим миром, если слегка встряхнуть его? Не для того, чтобы разрушить и столкнуть осколки в небытие, а чтобы перещелкнуть переключатель Мультиверса на мир, более склонный к добру и красоте, менее зачарованный насилием и ложью...

Четыре трещины, четыре движения: возможные миры

В этом спектакле четыре синхронных движения, четыре трещины, расходящиеся из единого центра, подтверждают возможность того, что окружающий нас мир — как снаружи, так и внутри — может быть другим. Мы, как тонкая оболочка между миром внешним и внутренним, деформируемся, мгновенно забывая, какими были прежде.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

М значит Магритт М значит Магритт М значит Магритт М значит Магритт М значит Магритт

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