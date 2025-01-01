Спектакль М значит Магритт

Мозаика Мультиверса: реальность в разрезах

Представьте, что окружающий мир доступен вам в виде отдельных сущностей, которые можно извлекать, как из коробки с пазлами, в нужном количестве и соединять так, как вам заблагорассудится. Что за картину вы соберете? Будет ли это привычный мир, историю которого вы полагаете своей, или вы найдете другой способ?

Магритт и Мультиверс: свобода комбинаторики

Любая картина Магритта — это свидетельство очевидца, открывшего возможность безопасно заглянуть в Мультиверс, альтернативную Вселенную, где возможно свободно комбинировать кусочки мозаики нашего мира. Между пространствами Мультиверса нет границ — только время, собственное для каждого варианта мира, не позволяет им взаимодействовать.

Перещелкивание мира: от насилия к добру

Что будет с этим миром, если слегка встряхнуть его? Не для того, чтобы разрушить и столкнуть осколки в небытие, а чтобы перещелкнуть переключатель Мультиверса на мир, более склонный к добру и красоте, менее зачарованный насилием и ложью...

Четыре трещины, четыре движения: возможные миры

В этом спектакле четыре синхронных движения, четыре трещины, расходящиеся из единого центра, подтверждают возможность того, что окружающий нас мир — как снаружи, так и внутри — может быть другим. Мы, как тонкая оболочка между миром внешним и внутренним, деформируемся, мгновенно забывая, какими были прежде.