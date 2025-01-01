Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Спектакли Великие оперы, которые должен знать каждый

Великие оперы, которые должен знать каждый

В каждом виде искусства есть непререкаемые шедевры, которые нужно знать. Их немного и, ознакомившись с ними, вы получите полное представление о сфере. Что значительно обогатит вас и позволит поддержать разговор, ведь эти шедевры постоянно мелькают в новостях, их часто обсуждают. Великие оперы мира не исключение. Советуем 3 самые известные оперы, которые должен посмотреть каждый театрал.

 

Все 5
По году
Сбросить
Аида
Аида
опера
Турандот
Турандот
опера
Тоска
Тоска
опера
Тоска
Тоска
опера
Аида
Аида
опера
Сбросить
Жанр
Все Опера

«Тоска»

Рим, начало 19 века. В центре сюжета любовь певицы Флоры Тоски и художника Марио Каварадосси. Мужчина прячет беглого заключенного, но их ловит жестокий начальник полиции Скарпиа. Влюблённый в красоту девушки, он предлагает Тоске выбор ― стать его любовницей, чтобы тот выпустил Каварадосси и спас его от казни. Тоска вынужденно соглашается, не понимая, можно ли верить начальнику полиции или нет.

Классика мировой оперы. Сюжет богат на эмоции, всё в стиле «итальянских отношений». Обязательно сходите, если хотите увидеть жаркие чувства, жгучую ревность и все эти вдохновляющие эмоции, которые опера передаёт не хуже турецких сериалов.

«Аида»

Эфиопская принцесса Аида проигрывает войну египетскими захватчиками. Её царское положение становится рабским, однако неожиданно она влюбляется в военачальника Радамеса, командующего войсками египтян. Чувства взаимны, но их союз осуждается как преступный. Аида и Радамес решают тайно бежать в Эфиопию, чтобы быть вместе. Однако будут ли они в состоянии осуществить этот опасный план и избежать разоблачения?

Хиты мировой оперы явно венчает это произведение Джузеппе Верди. Фраза: «Я ходил/a на оперу Верди» точно вызовет уважение, потому что это автор, который у всех на слуху, но в реальности мало кто сможет назвать его произведения.

«Турандот»

Китайский император выносит указ ― его дочь, принцесса Турандот выйдет только за того, кто отгадает три её загадки. При успехе, принцесса выйдет за отгадавшего, при провале ― того казнят. Многих мужчин уже отправили на тот свет, и местные этой волне прогнозируют закат Китая. Но, внезапно, появляется неизвестный принц, который отгадывает все три загадки. Турандот умоляет отца отменить указ и избавить её от замужества, но принц назначает своё условие. Он откажется от женитьбы на принцессе, если она до рассвета угадает его имя.

В шедевры мировой оперы всегда включают это произведение. В «Турандот» есть атмосфера Древнего Китая, экзотические танцы и прекрасные вокальные композиции. Также по этому сюжету поставил свой главный спектакль русский режиссёр Евгений Вахтангов, поэтому опера обязательна к просмотру.

Выбор редакции
Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
Что смотреть в кинотеатрах на новогодних каникулах: 7 фильмов на любой вкус
Что смотреть в кинотеатрах на новогодних каникулах: 7 фильмов на любой вкус
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
Забудьте уже про «Симпсонов»: Collider назвал 5 лучших сезонов «Южного Парка» — и это абсолютная дикость
Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше