«Тоска»

Рим, начало 19 века. В центре сюжета любовь певицы Флоры Тоски и художника Марио Каварадосси. Мужчина прячет беглого заключенного, но их ловит жестокий начальник полиции Скарпиа. Влюблённый в красоту девушки, он предлагает Тоске выбор ― стать его любовницей, чтобы тот выпустил Каварадосси и спас его от казни. Тоска вынужденно соглашается, не понимая, можно ли верить начальнику полиции или нет.

Классика мировой оперы. Сюжет богат на эмоции, всё в стиле «итальянских отношений». Обязательно сходите, если хотите увидеть жаркие чувства, жгучую ревность и все эти вдохновляющие эмоции, которые опера передаёт не хуже турецких сериалов.

«Аида»

Эфиопская принцесса Аида проигрывает войну египетскими захватчиками. Её царское положение становится рабским, однако неожиданно она влюбляется в военачальника Радамеса, командующего войсками египтян. Чувства взаимны, но их союз осуждается как преступный. Аида и Радамес решают тайно бежать в Эфиопию, чтобы быть вместе. Однако будут ли они в состоянии осуществить этот опасный план и избежать разоблачения?

Хиты мировой оперы явно венчает это произведение Джузеппе Верди. Фраза: «Я ходил/a на оперу Верди» точно вызовет уважение, потому что это автор, который у всех на слуху, но в реальности мало кто сможет назвать его произведения.

«Турандот»

Китайский император выносит указ ― его дочь, принцесса Турандот выйдет только за того, кто отгадает три её загадки. При успехе, принцесса выйдет за отгадавшего, при провале ― того казнят. Многих мужчин уже отправили на тот свет, и местные этой волне прогнозируют закат Китая. Но, внезапно, появляется неизвестный принц, который отгадывает все три загадки. Турандот умоляет отца отменить указ и избавить её от замужества, но принц назначает своё условие. Он откажется от женитьбы на принцессе, если она до рассвета угадает его имя.

В шедевры мировой оперы всегда включают это произведение. В «Турандот» есть атмосфера Древнего Китая, экзотические танцы и прекрасные вокальные композиции. Также по этому сюжету поставил свой главный спектакль русский режиссёр Евгений Вахтангов, поэтому опера обязательна к просмотру.