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Спектакли по классике литературы

Продолжаем советовать пьесы, с которых стоит начинать знакомство с классикой. Обязательно прочитайте нашу первую подборку классических драматических спектаклей для тех, кто хочет разбираться в жанре.

В этой статье будет театральная классика как России, так и зарубежья. Комедии, лирические драмы, детективы. Советуем сходить на них, если увидите в афише вашего города.

 

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Любовь и голуби
Любовь и голуби
комедия
Восемь любящих женщин
Восемь любящих женщин
комедия
Вишневый сад
Вишневый сад
комедия
Вишневый сад
Вишневый сад
комедия
Вишневый сад
Вишневый сад
драма, классическая драма
Вишневый сад. Тишина
Вишневый сад. Тишина
драма
Вишневый сад
Вишневый сад
комедия
Вишневый сад
Вишневый сад
комедия
Бешеные деньги
Бешеные деньги
комедия
Бешеные деньги
Бешеные деньги
комедия
Бешеные деньги
Бешеные деньги
комедия, драма
Восемь любящих женщин
Восемь любящих женщин
драма
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Все Комедия Драма Классическая драма

«Вишнёвый сад», автор Антон Чехов

Русская помещица Раневская возвращается из Франции в свою обедневшую усадьбу, где живут её брат и её приёмная дочь. Родовое поместье вот-вот продадут с молотка, так как у семьи накопилось огромное количество долгов. Управляющий Раневской, бывший крепостной Лопахин, предлагает вырубить вишнёвый сад на территории усадьбы и сдать в аренду землю. Предложение кажется логичным, но у семьи это вызывает резкий протест. Остаётся совсем немного времени и нужно решаться - вырубать сад или продавать усадьбу.

Театральная классика великого русского драматурга Антона Чехова. История о том, как обмельчала аристократия нашей страны. Современники автора считали, что в ней он предсказал революцию 1917 года, когда высший свет нашей страны практически полностью истребили.

«Любовь и голуби», автор Владимир Гуркин

У Василия Кузякина странное увлечение. Вместо того, чтобы, как все нормальные мужики, ходить по пивным или рыбачить, он коллекционирует голубей. Покупает редкие виды, тратит на них много денег и помногу часов пропадает в голубятне. Это не нравится его жене, которая постоянно пилит мужа за несерьёзное хобби. Конфликт настолько надоедает герою, что, когда он оказывается на отдыхе, Кузякин заводит курортный роман. Теперь мужчина находится перед тяжёлым выбором - сварливая жена, с которой он прожил столько лет, или утончённая интеллигентная незнакомка.

Пьеса стала комедийной классикой благодаря одноимённому фильму Владимира Меньшова. Но сегодня в театре её тоже можно встретить. Нежная история о том, как важно быть терпимым и нежным со своим партнёром, любить и ценить его таким, какой он есть.

«Бешеные деньги», автор Александр Островский

Коммерсант Савва Васильков влюбляется в местную красавицу Лидию Чебоксарову - с помощью своих знакомых Телятева и Глумова он представляется ей как богатый золотопромышленник. Любовь богача на руку семье Лидии, они как раз ищут богатого жениха, чтобы начать роскошно жить. Савва и Лидия начинают жить в кредит, пока Васильков не узнаёт, что у Чебоксаровых уже огромные долги, которые разом падают на него. Пока герой пытается расплатиться, Лидия начинает флиртовать с его друзьями.

Если хотите посмотреть интересный спектакль по русской классике - идите на «Бешеные деньги». История про то, как жажда богатства и роскоши искажает человека, а затем приводит к его краху. Мысль, которая сегодня особенно актуальна.

«8 женщин», автор Робер Тома

В большой загородной вилле семья собирается отметить Рождество. Съезжаются родственники и гости - муж, жена, дочь, падчерица, тёща, свояченица, сестра мужа. Также вызывают горничную и служанку. Стол готов, и женщины идут звать главу семьи, но случается страшное - мужчина найден мёртвым с ножом в спине. 8 женщин начинают расследовать убийство, но выясняется, что у каждой героини есть мотив для этого преступления.

Несмотря на жуткую завязку, это классика комедии. В ней много изящного французского юмора, атмосфера изыска и роскоши и отличные диалоги. В сюжете много неожиданных поворотов, поэтому желание узнать разгадку будет держать в напряжении до конца.

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