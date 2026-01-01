Оповещения от Киноафиши
Огни Анатолии
Билеты от 1500₽
Киноафиша Огни Анатолии

Спектакль Огни Анатолии

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Зажигательное танцевальное шоу «Огни Анатолии» 

Это уникальное представление является синтезом народных танцев Анатолии, классического балета и современной пластики. Соединяя этнические мотивы, симфоническое звучание и современные аранжировки, шоу предлагает зрителям нечто поистине необыкновенное.

Масштабный культурный феномен

Шоу «Огни Анатолии» стало культурным символом Турции, завоевав сердца более 50 миллионов зрителей в свыше 100 странах мира. Каждое выступление — это отдельная история о культуре, любви, силе и единстве народов, представленная через динамичные и эмоционально насыщенные номера.

Визуальное великолепие

Высокотехнологичная сценография, световые и визуальные эффекты, а также костюмы, вдохновленные историческим наследием региона, делают это представление поистине ярким культурным событием. Важным элементом шоу является именно его театрализованный подход, позволяющий каждому номеру рассказать свою уникальную историю.

Мировая известность

«Огни Анатолии» выступали на лучших мировых площадках — от античных амфитеатров до крупнейших концертных залов. Их участие в национальных праздниках и международных культурных форумах только подтверждает статус шоу как одного из самых зрелищных мероприятий современности.

Уникальная возможность

Российский тур предоставит зрителям редкую возможность увидеть это легендарное шоу вживую. Ожидайте мощную энергетику, безупречную синхронность и эмоциональную глубину, которые делают «Огни Анатолии» универсальным языком, понятным без перевода. Не упустите шанс стать частью этого великолепия!

Купить билет на спектакль Огни Анатолии

Апрель
27 апреля понедельник
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1500 ₽
28 апреля вторник
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1500 ₽
В других городах
Март
Апрель
12 марта четверг
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽
24 марта вторник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1500 ₽
16 апреля четверг
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1500 ₽
17 апреля пятница
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1500 ₽

