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Борис Годунов
Билеты от 1500₽
Киноафиша Борис Годунов

Спектакль Борис Годунов

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Валерий Белякович
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера оперы «Борис Годунов» – возвращение к истокам

Опера «Борис Годунов» в первоначальной редакции М.П. Мусоргского, отвергнутая оперным комитетом 130 лет назад, вернулась на сцену в своей подлинной форме. Это событие стало не только музыкальным открытием, но и шагом навстречу сохранению исторической правды. Театр возвращает зрителям оригинальную версию оперы, созданную Мусоргским на одном дыхании, а также погружает в реальные события Смутного времени, легшие в основу трагедии А.С. Пушкина.

Люди в круговороте истории
Главные герои постановки далеки от традиционного величественного образа царя и бояр. Это личности с трагической судьбой, которые оказались в центре исторических катаклизмов. Постановка подчеркивает человеческую сторону персонажей, их переживания и внутренние конфликты.

Стилистика спектакля
Спектакль выполнен в строгой и образной манере, выдержанной в театральной стилистике. Минимализм и акцент на эмоциональной выразительности усиливают драматическое воздействие оперы, погружая зрителя в атмосферу эпохи и глубину трагедии.

Этот шаг – возвращение к истокам, который напоминает, что всё подлинное должно найти своего зрителя и своё место в культурном наследии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
2 апреля
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19:00 от 1500 ₽
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