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Столичные спектакли в Новосибирске

В Новосибирск часто приезжают спектакли из других городов. Для театралов это отличный способ лучше узнать режиссёрский и актёрский стиль своих коллег. Предлагаем 3 постановки московских театров, которые приезжают в наш город на гастроли уже в ближайшее время.

 

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Внимание на меня!
Внимание на меня!
комедия
Примадонны
Примадонны
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Подыскиваю жену, недорого!
комедия
Любовнички
Любовнички
комедия
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Все Комедия

«Подыскиваю жену, недорого!», Московский театр комедии

«Подыскиваю жену, недорого!» — комедийный спектакль о превратностях любви, где главного героя, Игоря, ждут удивительные испытания. Он — успешный и богатый, но хочет найти жену, которая полюбит его не за внешнюю привлекательность, а за настоящего человека. Вскоре он сталкивается с неожиданными сюрпризами, понимая, что не все так, как кажется на первый взгляд.

Сюжет наполнен юмором, неожиданными поворотами и искренними переживаниями. Спектакль с Андреем Носковым привлекает зрителей легкостью и оптимизмом, показывая, что настоящая любовь может быть ближе, чем мы думаем.

«Любовнички», Московский театр комедии

«Любовнички» — яркая комедия с Сергеем Глушко, рассказывающая о богатой жене, которая собирается поймать мужа на измене. Она ставит ему условие: «Поймаю — выставлю за дверь без гроша!» На горизонте появляется любовница с не менее сложными планами, и водоворот интриг закручивается.

Спектакль полон неожиданных поворотов, музыки и танцев, создавая увлекательное путешествие в мир любви, мести и находчивости. «Любовнички» подарят зрителям море смеха и острых моментов, которые точно не оставят равнодушными!

«Внимание на меня!», режиссер Даниил Спиваковский

«Внимание на меня!» — комедия, где затрагиваются вечные темы любви, ревности и возрастных стереотипов. Мужчина старше, его жена — значительно моложе, и кажется, что все идет хорошо. Однако вопрос верности остается без ответа, и тогда на сцену выходит чудаковатый детектив. Но вот беда: он влюбляется в объект наблюдения, что приводит к неожиданным поворотам.

В спектакле играют заслуженные артисты России Даниил Спиваковский, Владимир Зайцев, Мария Козакова и Дарья Повереннова. Увлекательный сюжет, юмор и трогательные моменты делают постановку захватывающей. «Внимание на меня!» — это история о том, как порой неожиданные события могут привести к счастью.

Примадонны, Московский театр комедии

Джек и Лео — актеры-неудачники, играют Шекспира в провинциальных театрах за гроши. Но однажды они узнают, что пожилая миллионерша разыскивает своих давно пропавших племянниц, чтобы передать им все свое состояние. Джек и Лео решают переодеться в девушек, обмануть старушку и самим стать миллионерами.

Они же хорошие актёры, что может пойти не так? Но, конечно же, всё идёт по одному месту и вызывает большое количество забавных ситуаций. Спектакль с отличным юмором и игрой актёров. Подойдёт, когда хочется хорошо посмеяться после сложного дня.

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