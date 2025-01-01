Спектакль Французский вечер «Однажды в Париже»

Погружение в атмосферу Франции от Театра+

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет вас в сердце Франции! Ощутите атмосферу Парижа через живую музыку аккордеона, истории о жизни французов и веселого уличного мима. Это вечер, который подарит вам незабываемые впечатления и новые знакомства.

Что вас ждет?

Легкие ироничные зарисовки о повседневной жизни французов в «довлатовском» стиле.

Вкусная еда, бокал вина или ароматный кофе для создания уютной атмосферы.

Непринужденная обстановка, способствующая общению и новым знакомствам.

В программе спектакля три истории, каждая из которых длится 15-18 минут. На антрактах вы сможете заказать угощения по меню, а после спектакля принять участие в интерактивной части — вместе нарисуем свою Францию и сделаем памятные фотографии. А если вам захочется, можете и потанцевать!

Организационная информация

Спектакль пройдет в формате, где за столиком будете только вы и ваша компания. При заказе двух билетов вам будет предоставлен отдельный столик без общих мест.

Сбор гостей: 19:00 - 19:30

19:00 - 19:30 Начало спектакля: 20:00

20:00 Дети до 7 лет: бесплатно, с 7 лет — билет.

Не упустите шанс почувствовать вкус настоящего Парижа!