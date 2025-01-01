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Французский вечер «Однажды в Париже»
Билеты от 1800₽
Киноафиша Французский вечер «Однажды в Париже»

Спектакль Французский вечер «Однажды в Париже»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Погружение в атмосферу Франции от Театра+

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет вас в сердце Франции! Ощутите атмосферу Парижа через живую музыку аккордеона, истории о жизни французов и веселого уличного мима. Это вечер, который подарит вам незабываемые впечатления и новые знакомства.

Что вас ждет?

  • Легкие ироничные зарисовки о повседневной жизни французов в «довлатовском» стиле.
  • Вкусная еда, бокал вина или ароматный кофе для создания уютной атмосферы.
  • Непринужденная обстановка, способствующая общению и новым знакомствам.

В программе спектакля три истории, каждая из которых длится 15-18 минут. На антрактах вы сможете заказать угощения по меню, а после спектакля принять участие в интерактивной части — вместе нарисуем свою Францию и сделаем памятные фотографии. А если вам захочется, можете и потанцевать!

Организационная информация

Спектакль пройдет в формате, где за столиком будете только вы и ваша компания. При заказе двух билетов вам будет предоставлен отдельный столик без общих мест.

  • Сбор гостей: 19:00 - 19:30
  • Начало спектакля: 20:00
  • Дети до 7 лет: бесплатно, с 7 лет — билет.

Не упустите шанс почувствовать вкус настоящего Парижа!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Баловень Москва, Валовая, 11/19
19:30 от 1950 ₽ 19:45 от 1800 ₽
Театр+ Москва, Арбат д.35
19:45 от 1800 ₽

Фотографии

Французский вечер «Однажды в Париже» Французский вечер «Однажды в Париже» Французский вечер «Однажды в Париже»

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