Спектакль Калоши счастья, или Сказки на все времена

Новогодняя премьера в Новом драматическом театре

Московский Новый драматический театр приглашает вас на традиционную новогоднюю премьеру спектакля для детей и взрослых «Калоши счастья, или Сказки на все времена». Этот увлекательный проект создан А. Спириным и Е. Ермаковой — постоянными авторами театра, и вдохновлён известными сказками Ганса-Христиана Андерсена и братьев Гримм.

Сюжет спектакля

Каждый из нас хотя бы раз мечтал о волшебном предмете, способном исполнять желания. В нашем спектакле юная ученица Феи решает поздравить людей с днём рождения, подарив им чудесные калоши. Надев их, человек может мгновенно перемещаться в пространстве, а любое его желание сбудется без лишних усилий.

Однако, как оказывается, это приводит к самым невероятным приключениям. Калоши переносят героев в различные места и времена, а их желания, большие и маленькие, исполняются на глазах. Но сделало ли это людей действительно счастливыми?

Вопросы о счастье

Спектакль поднимает важные вопросы: может ли исполнение всех желаний без усилий привести к настоящему счастью? Или, возможно, настоящее счастье требует чего-то большего, чем просто магия Фей? Ответы на эти вопросы каждый зритель сможет найти для себя сам, побывав на спектакле.

Дополнительные мероприятия

По традиции, за 20 минут до начала спектакля в фойе театра пройдет весёлая интермедия у живой ёлки. Это отличная возможность настроиться на праздничный лад и окунуться в атмосферу новогоднего волшебства.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!