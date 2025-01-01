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Отцы и сыновья
Киноафиша Отцы и сыновья

Спектакль Отцы и сыновья

Постановка
Театр на Литейном 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Современная интерпретация романа Тургенева в Театре на Литейном

Спектакль «Отцы и сыновья» на сцене Театра на Литейном — это современная интерпретация великого романа Ивана Тургенева. Пространство сцены разделено наполовину, создавая эффект контраста между различными мировоззрениями и поколениями. Акварельные наброски, перечеркнутые граффити, музыка Каравайчука и яростные споры между героями погружают зрителей в атмосферу борьбы старого и нового, традиций и революций.

Вопросы о жизни и любви

Главные герои спектакля — знакомые еще со школьной скамьи, но сейчас они стоят на пороге жизни, полной вопросов и сомнений. Какие ценности важны для каждого из них? Что значит быть человеком в мире, где всё меняется? Кто такие «отцы» и «сыновья» в наше время?

Современный Базаров

Кем является Базаров в сегодняшнем обществе? Существуют ли такие люди, как он, сегодня, и что им делать в мире, где их идеалы не находят отклика? Могут ли мы и наши дети выжить и быть счастливыми в обществе, где нет места для настоящей борьбы и жертвенности? Эти и другие вопросы ставит спектакль, пытаясь найти ответы, которые актуальны для нас в сегодняшнем мире.

Темы спектакля

  • Противостояние личности и общества.
  • Взаимоотношения родителей и детей.
  • Ценности семьи, своих корней и любви.
  • Природа и разум, одиночество и внутренние поиски.
  • Откровенные размышления о жизни, которую мы выбираем.

Почему стоит посмотреть?

«Отцы и сыновья» — это спектакль, который не оставит равнодушным. Это не просто адаптация классики, а откровенная попытка ответить на вечные вопросы, которые так же актуальны и сегодня. Спектакль заставляет задуматься о том, кем мы являемся, кто мы в отношениях с обществом и насколько наши жизненные выборы определяют наше будущее.

Погрузитесь в мир Тургенева, где сталкиваются идеи, идеалы и судьбы людей, стоящих на разных порогах жизни.

Режиссер
Сергей Морозов
В ролях
Александр Цыбульский
Виталий Гудков
Сергей Гамов
Полина Воронова
Ольга Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья

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