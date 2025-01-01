Спектакль Иосиф Бродский. Конец прекрасной эпохи

Моноспектакль о жизни Иосифа Бродского

Покидая в 1972 году Россию не по собственной воле и лишенный советского гражданства, Иосиф Бродский писал Л.И. Брежневу: «Хочу просить у Вас дать возможность сохранить моё существование, моё присутствие в литературном процессе. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. В любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится».

Поэт оказался прав. Его голос, мысли и бессмертная душа вновь оживают, беспокоят, тревожат и не дают забыть о великом петербургском соотечественнике.

Исполнитель

Читает Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он встанет у штурвала и уведёт зрителей в небывалое литературное путешествие. Его чуткая натура, умудрённость и эрудированность, слитые с искренностью, позволят оголить перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотни известных хитов, его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Антон нашел себя в литературе и подарил миру роман «Пару штрихов тому назад», трёхтомник «Карельская сага» и другие книги, получившие восторженные отзывы критиков и читателей.

Кроме того, он основал театр «НЕОЛИРА», стал продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. В послужном списке театра более ста представлений: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов, стендапов, квартирников и, конечно, ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждое мероприятие «НЕОЛИРЫ» неизменно дарит зрителям эмоции, которые не сможет подарить никто другой.