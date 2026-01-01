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Юлия Горшенина Yulia Gorshenina
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Юлия Горшенина

Yulia Gorshenina

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Закон мышеловки 6.2
Закон мышеловки (2007)
Улицы разбитых фонарей 6.2
Улицы разбитых фонарей (1998)
Бесславные придурки 0.0
Бесславные придурки (2014)

Фильмография Юлия Горшенина

Бесславные придурки
Бесславные придурки
комедия 2014, Россия
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Закон мышеловки 6.2
Закон мышеловки
криминал, триллер, мини-сериал 2007, Россия
Улицы разбитых фонарей 6.2
Улицы разбитых фонарей
драма, криминал, детектив 1998, Россия
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Другие проекты Юлия Горшенина
Компромисс
16+

Компромисс

Билеты
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