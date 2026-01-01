Спектакль Снежная королева

Спектакль по сказке Андерсена о силе любви

В Екатерининском собрании пройдет уникальный спектакль, основанный на знаменитой сказке Андерсена. Эта история о Герде, которая, преодолевая множество преград, проявляет безграничную силу истинной любви в поисках своего брата Кая.

Маленькая Герда обходит босиком полсвета и встречает непреодолимые испытания. Однако её тёплое и невинное сердечко ведёт её вперёд, и на помощь ей приходят люди, животные, птицы и даже ангелы.

Спектакль наполнен музыкой композиторов Эдварда Грига и Яна Сибелиуса, что создает незабываемую атмосферу для зрителей.

Команда спектакля

Художественный руководитель - директор Детской музыкальной академии «Пикколо» Ольга Пикколо (автор сценария, режиссёр и ведущая)

Лауреат международных конкурсов Сергей Буранов (вибрафон, перкуссия)

Дипломант международных конкурсов Светлана Таипова (фортепиано)

Солистка «Петербург-концерта», лауреат международных конкурсов Наталья Капустина (флейта, фортепиано)

Оксана Чунчукова (художник песочной анимации)

Премьера

Премьера спектакля-сказки состоялась 20 октября 2018 года на Приморской сцене Мариинского театра.

*Билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.