Спектакль Снежная королева

Снежная королева
О спектакле

Спектакль по сказке Андерсена о силе любви

В Екатерининском собрании пройдет уникальный спектакль, основанный на знаменитой сказке Андерсена. Эта история о Герде, которая, преодолевая множество преград, проявляет безграничную силу истинной любви в поисках своего брата Кая.

Маленькая Герда обходит босиком полсвета и встречает непреодолимые испытания. Однако её тёплое и невинное сердечко ведёт её вперёд, и на помощь ей приходят люди, животные, птицы и даже ангелы.

Спектакль наполнен музыкой композиторов Эдварда Грига и Яна Сибелиуса, что создает незабываемую атмосферу для зрителей.

Команда спектакля

  • Художественный руководитель - директор Детской музыкальной академии «Пикколо» Ольга Пикколо (автор сценария, режиссёр и ведущая)
  • Лауреат международных конкурсов Сергей Буранов (вибрафон, перкуссия)
  • Дипломант международных конкурсов Светлана Таипова (фортепиано)
  • Солистка «Петербург-концерта», лауреат международных конкурсов Наталья Капустина (флейта, фортепиано)
  • Оксана Чунчукова (художник песочной анимации)

Премьера

Премьера спектакля-сказки состоялась 20 октября 2018 года на Приморской сцене Мариинского театра.

*Билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Ноябрь
22 ноября воскресенье
12:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

