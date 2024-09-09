Выжить в СССР. Рецензия на спектакль «Компромисс» по новеллам Довлатова в театре «Комедианты»

В репертуаре театра «Комедианты» в Санкт-Петербурге есть спектакль по Довлатову , точнее по его жизни. По жизни писателя вообще можно писать романы, жил он ярко, громко, не всегда даже безопасно. Время было сложное, непонятное, неопределённое. Сейчас нам как никогда понятно, что испытывал человек, когда он не может предсказать своё завтра. Сегодня рассмотрим спектакль «Компромисс» в театре «Комедианты» , режиссёр Глеб Володин.

Сюжет спектакля основан на текстах Довлатова и отражает его жизнь в Таллине в 70-е годы. «Застойный» СССР, время напуганной прессы, нервных редакторов и первых отголосков последующего распада системы. Довлатов работает корреспондентом в редакции газеты «Советская Эстония». Он видит, как вокруг него разворачивается тотальная цензура и идеологическое давление. Писать можно только так, как диктует генеральная линия партии, что для умного человека смертеподобно. Но даже мелкие недочёты в текстах могут вызвать жёсткий гнев правительства. Идеалист Сергей Довлатов сталкивается с мелочной бюрократией, агрессивными цензорами, рисками потерять всё из-за одного неверного слова. И перед ним стоит выбор — сломаться и стать частью системы, отрицать её и гордо уйти на дно или найти компромисс.

Компромисс — это главное слово спектакля. Довлатов хочет быть собой, но для этого нужно в первую очередь существовать. Поэтому весь спектакль рассказывает, как очень неглупый талантливый человек ищет себя в сдавливающих условиях. Потому что мы не выбираем жизнь, жизнь выбирает нас. И если нам было суждено с нашими мозгами и идеями родиться где бы то ни было, смысл нашего существования в том, чтобы максимально продуктивно себя реализовать. И Довлатов в исполнении Андрея Вергелиса как раз ищет баланс между совестью и выживанием.

Остальные актёры играют по нескольку ролей. Это чем-то напоминает итальянскую комедию масок. Весь ансамбль создаёт образ советской жизни, где у каждого персонажа свой способ выживать. И через Довлатова зритель видит разные пути спасения. Терпеть и искать лазейки в системе, как редактор Туронок, послать всё куда подальше и терпеть последствия, как Эрнест Буш, стать частью системы, играть по правилам и хорошо устроить свою жизнь, как многочисленные секретари райкома. Здесь нет правых и неправых, есть только действия и последствия, каждый что-то получает, но что-то и теряет.

А что Довлатов? Он ищет свой путь. Так как зритель ассоциирует себя именно с ним, режиссёр Володин не даёт ответов. Ведь мы знаем, как поступил реальный Довлатов — он не выдержал советской конъюнктуры. Но Довлатов из спектакля — не совсем реальный автор. Здесь это скорее образ человека, который выбирает свой путь в жизни. Ведь все мы в полной мере не свободны. Мы всегда чему-то подчиняемся — правилам общества, цензуре, иерархии на работе. Но задача каждого человека определить границы, что для него приемлемо, а что нет. Чем он готов пожертвовать, и что намерен за это получить. Это и есть компромисс. Каждому зрителю придётся самому решить, соответствует ли компромисс его жизни тем границам, которые он сам хотел бы видеть.

Отдельно нужно отметить декорации. Художник Екатерина Угленко намеренно создала стереотипный образ СССР — жёлтая деревянная мебель, бюсты вождей, стены, оклеенные вырезками из газеты «Правда», портрет Брежнева на самом видном месте. Те же телефоны, те же тетради, даже листы бумаги те же. И эта унылая обстановка давит — сердце же хочет красоты, уюта. Но это тоже часть жизни, которую ты не можешь изменить. Даже здесь человек должен найти компромисс.

Спектакль «Компромисс» в театре «Комедианты» — это и драма, и комедия, здесь есть и трагичные моменты, и абсурд. Он — такое же лоскутное одеяло, как и вся брежневская эпоха, когда на картинке страна была сверхдержавой, а на деле безнадёжно отставала от прогресса. Но вывод позитивный. В самой безнадёжной ситуации можно найти выход, если найти в ней своё место, которое не будет противоречить твоей совести. Важно только не унывать, не опускать руки и держать при себе иронию и юмор. Это один из отличных спектаклей по Довлатову.